Il Milan lavora anche in fase di uscita con un paio di calciatori eventualmente pronti all’addio. Ricardo Rodriguez e soprattutto Fabio Borini vanno verso la partenza.

Milan protagonista assoluto in queste prime battute di calciomercato invernale. I rossoneri ancor prima dell’apertura ufficiale hanno infatti reso noto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic per potenziare il deficitario attacco di Pioli. Ora però archiviata l’operazione legata al gigante svedese, la società milanese dovrà lavorare anche in fase di uscita con un paio di calciatori eventualmente pronti all’addio. Per le ultime notizie sulla finestra dei trasferimenti in Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Milan, Rodriguez in lista di sbarco

Il primo nome pesante in lista di sbarco è certamente quello di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, chiuso dopo l’exploit di Theo Hernandez ha perso il posto nell’undici titolare, finendo ai margini delle scelte di Pioli. Una ‘retrocessione’ nelle gerarchie che lo porterà ad essere una pedina sacrificabile alla riapertura delle ostilità. Tre le principali ipotesi per il futuro dell’ex Wolfsburg. La prima porta ad una nuova ed inedita avventura in Premier League con la maglia del Watford, la seconda ad un ritorno in Bundesliga dove ha fatto benissimo ed infine la terza a restare in Serie A, magari a Napoli dall’ex tecnico Gattuso. In azzurro andrebbe eventualmente a rimpiazzare Ghoulam cercato in Francia.

Calciomercato Milan, Borini verso il Genoa

Il Milan si accinge inoltre a salutare Fabio Borini. Finito ai margini delle gerarchie di Pioli, l’attaccante esterno rossonero potrebbe presto ripartire dalla Serie A, dove il Genoa sta facendo acquisti per rinforzarsi in vista della seconda parte di campionato, che lo vedrà in lotta per la salvezza. L’ex Parma potrebbe essere il secondo colpo di prestigio per il neo tecnico, Davide Nicola, dopo il portiere Mattia Perin. Resterà invece fino a giugno, a scadenza di contratto, Lucas Biglia mentre è probabile che Piatek con la giusta offerta possa salutare Milanello.

