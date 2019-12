Piatek continua a deludere le attese al Milan. Il centravanti polacco potrebbe rientrare come contropartita per un possibile assalto a Belotti nel calciomercato estivo.

Il Milan si prepara ad accogliere Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha ufficializzato ieri il ritorno in rossonero del fuoriclasse svedese, che la prossima settimana sarà in Italia per unirsi al gruppo di Pioli e iniziare la preparazione con la sua nuova squadra. L’arrivo dell’ex Los Angeles Galaxy cambierà inevitabilmente le alchimie offensive del ‘Diavolo’, con Krzysztof Piatek che rischia grosso con lo sbarco a Milanello di ‘Ibra’.

Leggi anche: Calciomercato Milan, addio Piatek: spunta una Big di Serie A

Piatek ha diversi estimatori tra Serie A ed estero, con Fiorentina e Genoa in particolare attente allo scenario che può svilupparsi per il centravanti polacco. Fuori dall’Italia, il numero 9 avrebbe attirato invece le attenzioni di Manchester United e soprattutto Borussia Dortmund. Boban e Maldini potrebbero confermare la fiducia al Piatek fino al termine della stagione, con il bomber classe ’96 che andrebbe però verso un inevitabile addio se non riuscisse ad invertire il trend negativo nel girone di ritorno.

Calciomercato Milan, Belotti con Ibrahimovic: Piatek sul piatto

La dirigenza di Via Aldo Rossi valuta diverse piste per l’attacco in proiezione di giugno, a caccia del partner ideale di Ibrahimovic. Oltre a Correa, già sotto la lente d’ingrandimento l’ultima estate, un nome che potrebbe stuzzicare la fantasia del ‘Diavolo’ può essere quello di Andrea Belotti. Per età e caratteristiche il capitano del Torino potrebbe essere il profilo giusto per il nuovo corso milanista, con Cairo che valuterebbe 50-60 milioni di euro il proprio gioiello. Il Milan potrebbe giocarsi la carta Piatek e inserire, oltre ad un conguaglio economico, il cartellino dell’ex Genoa in un’eventuale operazione con i granata. Belotti, già in passato, fu al vaglio della vecchia dirigenza rossonera prima di essere blindato sotto la Mole da Cairo.

Leggi anche: Calciomercato Milan, Cavani cambia il futuro di Piatek

G.M.