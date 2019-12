Calciomercato Inter, occasione a zero a giugno: ecco di chi si tratta

L’Inter si muove sul mercato per quanto riguarda la sessione invernale e non solo, con un’occasione che si presenta per il prossimo anno.

L’Inter si muove sul mercato per quanto riguarda la sessione invernale e non solo, con un’occasione che si presenta per il prossimo anno. I nerazzurri infatti puntano un calciatore in scadenza di contratto nel giugno del 2020 e che potrebbe manifestare l’intenzione di lasciare il club di appartenenza per provare una nuova avventura, magari all’estero. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, spunta la nuova offerta per Politano

Calciomercato Inter, l’occasione arriva dal Paris Saint Germain

La squadra allenata da Conte sarebbe pronta a prendere in considerazione l’ingaggio del classe ’91, Meunier. Il difensore infatti dopo la prima parte di stagione essere arrivato nel 2016 al Paris Saint Germain, potrebbe lasciare la Francia alla ricerca di nuovi stimoli, alla soglia dei 29 anni. Il terzino destro andrebbe a rinforzare la rosa di Conte la prossima stagione diventando il primo tassello di una squadra che punta a migliorarsi dopo gli ottimi risultati che sta riscontrando in questo campionato. Insomma, si prospetta un colpo importante, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Leggi anche —> Calciomercato, sfida Juve-Inter | Doppio top player dopo la beffa Haaland

Calciomercato Inter, concorrenza della Juventus per il terzino

Leggi anche —> Calciomercato Inter, colpo a centrocampo: nuovo dietrofront dalla Spagna

La squadra di Milano non è l’unica che ha manifestato il proprio interesse per Meunier. Sono infatti numerosi i club che hanno puntato il calciatore, tra cui anche la Juventus di Maurizio Sarri. I bianconeri potrebbe mettere a segno uno sgambetto ai danni dei rivali con l’appeal del club torinese che potrebbe giovare a favore. Insomma, trattative pronte a spiccare il volo ed un duello a distanza che potrebbe regalare numerose sorprese oltre che a qualche inatteso colpo di scena.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, Godin-Juve | La verità

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Inter, svolta Eriksen: le ultime

G.S.