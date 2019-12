Calciomercato Juventus, Mandzukic-Qatar | Affare sempre più a rischio

Si complica il trasferimento in Qatar di Mario Mandzukic, che non ha ancora trovato l’accordo economico con l’Al-Duhail. Ultime e dettagli

Nuovo colpo di scena sul futuro di Mario Mandzukic. Come riportato da ‘Calciomercato.it’ nella serata di ieri, l’attaccante croato non ha ancora raggiunto un accordo economico con l’Al-Duhail nonostante le visite mediche già sostenute nella giornata di domenica. E oggi giungono ulteriori conferme sulle difficoltà della trattativa: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Qatar, infatti, l’affare si sta complicando ulteriormente con il 33enne che ha anche lasciato Doha.

Calciomercato Juventus, rischio fumata nera per la cessione di Mandzukic: le ultime

Rischia dunque di saltare nuovamente il trasferimento in Qatar dell’esperto attaccante croato. Cruciali saranno in questo senso le prossime ore: in caso di mancato accordo tra le parti, infatti, la nuova fumata nera farebbe tramontare definitivamente la pista asiatica per Mandzukic. Per l’ex Bayern e Atletico resta così viva la pista Manchester United, ma non sono nemmeno da escludere le ipotesi di una sua permanenza in Serie A, con il Milan che è ancora a caccia di attaccanti su tutti. Sono giorni decisivi per il futuro di Mario Mandzukic.

