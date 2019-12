Calciomercato Juventus e Inter, allarme Eriksen: corsa contro il tempo

Calciomercato Juventus e Inter, Eriksen obiettivo condiviso da bianconeri e nerazzurri ma per il danese la concorrenza non manca

Il campionato ha finora regalato un duello molto acceso tra Juventus e Inter. Una sfida che potrebbe durare fino all’ultima giornata. Qualche problema di assestamento mostrato dai bianconeri, come visto anche in Supercoppa, dove la squadra di Sarri è stata battuta dalla Lazio. I nerazzurri, di contro, nonostante l’emergenza infortuni, stanno tenendo botta, grazie al grande impatto di Conte. Il duello è destinato a spostarsi sul mercato, già a partire da gennaio. Numerosi gli obiettivi condivisi da Paratici e Marotta, pronti a duellare per acquisti importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, riprende quota Icardi: la cifra per il sì dell’Inter

Calciomercato Juventus e Inter, doppia minaccia per Eriksen

Tra i nomi più ambiti da entrambe c’è sicuramente quello di Christian Eriksen. Il talentuoso centrocampista danese è in scadenza di contratto per il Tottenham e l’addio con gli Spurs è ormai solo questione di tempo. Il giocatore ha ribadito ulteriormente di non voler rinnovare il contratto. Anche l’arrivo di Mourinho in panchina a White Hart Lane non ha modificato la situazione. Dunque, Juve e Inter mettono gli occhi su di lui e potrebbero approfittare dell’occasione a parametro zero al termine della stagione. Attenzione, però, perché secondo ‘As’ Eriksen potrebbe trasferirsi già a gennaio. Manchester United e Real Madrid infatti, stando alle informazioni dei colleghi spagnoli, potrebbero muoversi d’anticipo e concordare una cifra congrua con il Tottenham per avere subito le prestazioni del giocatore. Dunque, se almeno uno tra Paratici e Marotta vuole seriamente il giocatore, il momento è adesso, per evitare la beffa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sprint per Vidal: c’è il cambio di strategia

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Sarri stecca: pronto il sostituto

Calciomercato Juventus, De Sciglio delude ancora: addio vicino

N.L.C.