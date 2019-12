Nella sessione invernale del mercato anche Mattia De Sciglio potrebbe essere ceduto dalla Juventus che va a caccia di un esterno basso. Il nome di lusso è Nelson Semedo del Barcellona.

Stagione fin qui negativa per la Juventus dal punto di vista difensivo. Troppi i gol incassati dalla truppa di Sarri rispetto alle stagioni con Allegri in panchina. Tra i calciatori che hanno reso meno nella retroguardia ci sono gli esterni bassi. A sinistra Alex Sandro non sempre ha risposto secondo le sue qualità, mentre a destra ci sono stati ballottaggi continui senza mai trovare una quadra reale con i vari De Sciglio, Cuadrado e Danilo ad alternarsi regolarmente.

Calciomercato Juventus, problemi a destra: De Sciglio può essere ceduto

Tra i meno positivi in stagione c’è sicuramente Mattia De Sciglio, impiegato su entrambi i lati del campo senza però mai davvero convincere Sarri. L’ultima prestazione negativa in Supercoppa contro la Lazio potrebbe anche spingere la dirigenza juventina ad aprire ad una possibile cessione già a gennaio. In tal senso nei mesi scorsi si è parlato molto del Paris Saint Germain con la carta Meunier spendibile in uno scambio eventuale. Eppure la pista francese non è l’unica percorribile per l’eventuale sostituzione dell’ex milanista.

Calciomercato Juventus, Mendes porta Semedo

Con un De Sciglio bocciato e un Danilo che non ha entusiasmato è inevitabile che la Juventus pensi ad eventuali cambi in quella zona di campo. Secondo ‘El Mundo Deportivo’, in Spagna, si sarebbe mosso Jorge Mendes, che avrebbe proposto ai alla Juventus Nelson Semedo, terzino destro del Barcellona. L’esterno lusitano era stato già monitorato in estate prima di accantonare l’ipotesi di fronte ad una richiesta da oltre 40 milioni. Ora però la situazione è cambiata: il quotidiano spagnolo sottolinea che il ds Abidal avrebbe riferito a Mendes di essere pronto ad ascoltare eventuali proposte per Semedo.

