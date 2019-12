L’Inter lavora per rinforzare il centrocampo è l’ultimo nome avanzato anima i tifosi nerazzurri. Parliamo di un calciatore proveniente dall’Inghilterra.

L’Inter lavora per rinforzare il centrocampo è l’ultimo nome avanzato anima i tifosi nerazzurri. Parliamo di un calciatore proveniente dall’Inghilterra. La squadra allenata da Conte infatti vuole assicurarsi un ricambio di qualità e quantità nella zona mediana del campo. Questo a causa di una rosa corta e degli infortuni che stanno martoriando la squadra nell’ultimo periodo. Al momento infatti sono ai box Sensi, Barella e Gagliardini.

Calciomercato Inter, un’idea tutta inglese

Si punta quindi un nuovo rinforzo, che possa dare una mano a portare al termine nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. Stiamo parlando di Nemanja Matic, centrocampista di proprietà del Manchester United, con un passato glorioso visti i numerosi trofei alzati nell’arco della propria carriera. Un classe ’88 che darebbe una grande mano in mezzo al campo, e che potrebbe guidare i nerazzurri in Europa League grazie alla sua enorme esperienza. A riportarlo è il Telegraph, il quale afferma che ormai è conclusa la sua “storia d’amore” con la squadra allenata da Solskjaer. E quindi prenderebbe il suo addio sarebbe molto probabile.

Calciomercato Inter, Matic già a gennaio

I nerazzurri sono quindi attivi sul mercato con la volontà di provarci su Matic per andare a rinforzare il proprio centrocampo. Inoltre, la stessa squadra inglese sarebbe disposta a ravvivare la trattativa nel mese di gennaio, siccome si rischierebbe di perdere il calciatore a zero se non si concretizzasse l’affare. Il croato ha la scadenza del contratto fissata per giugno del 2020 e di conseguenza è nell’interesse del club allenato da Solskjaer venderlo prima della fatidica data. Si aprono quindi le danze, con un operazione pronta ad animarsi già nelle prossime settimane.

G.S.