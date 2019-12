Nel corso di un’intervista a ‘La Cuarta’, Andrés Cury, agente di Charles Aranguiz, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha così parlato dell’interesse dell’Inter

In questi giorni il calciatore cileno accostato con più insistenza all’Inter è senza alcun dubbio quello di Arturo Vidal. Il nome del giocatore del Barcellona non sarebbero però l’unico sudamericano su cui starebbe lavorando il club nerazzurro nelle ultime settimane. Lo ha ammesso il suo stesso agente nel corso di una trasmissione cilena. Stiamo parlando di Andres Cury, procuratore di Charles Aranguiz, il quale ha svelato quali potrebbero essere le destinazioni del suo assistito nel suo futuro. Durante questo programma l’agente del centrocampista del Bayer Leverkusen ha dichiarato.

Calciomercato Inter, l’agente di Aranguiz: “Charles a Inter o PSG a fine stagione”

“Ci sono zero possibilità che se ne vada nel corso della sessione invernale di gennaio. So che il Bayer sta lavorando per il rinnovo del suo contratto, ma non succederà e non rimarrà in Germania dopo la fine della stagione. Charles potrà andare all’Inter o al PSG, vedremo“.

Sono dunque frasi che rivelano inequivocabilmente come il club nerazzurro e quello parigino stiano lavorando con il giocatore e il suo procuratore. Una corsa a due che probabilmente proseguire anche nelle prossime settimane per cercare di aggiudicarsi il classe 1989. Un’opportunità da cogliere al volo, visto che il 30enne è in scadenza di contratto a giugno 2020.

L.M.P.

