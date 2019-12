Rimasto in bianconero e autore di un avvio di stagione positivo, Gonzalo Higuain è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato Juventus, soprattutto in Argentina

Protagonista di un’altra buona prestazione ieri nel tridente con Dybala e Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain si sta rivelando molto importante per Maurizio Sarri anche in chiave assist. In ottica calciomercato, il suo nome continua a convogliare molte indiscrezioni, soprattutto dall’Argentina. Nei giorni scorsi, si è parlato ad esempio di un doppio interessamento dalla Bundesliga, ma quelli tedeschi non sarebbero gli unici club europei sulle tracce dell’attaccante argentino. A stuzzicare le fantasie delle varie pretendenti, c’è anche la scadenza del contratto, attualmente fissata a giugno 2021. Ad oggi, nonostante i propositi di cessione della dirigenza bianconera siano stati mitigati rispetto alla scorsa estate, i tempi non sembrano ancora maturi per annunciare un rinnovo. Proprio in virtù di questo, diverse squadre si stanno muovendo.

Calciomercato Juventus, tutti pazzi per Higuain: asta europea

Finito anche nel mirino di diverse squadre cinesi, l’ex attaccante del Chelsea, nonostante un rendimento al di sotto le aspettative a Londra, può vantare anche diversi estimatori in Premier League. Secondo i media argentini, infatti, il nome della punta trentaduenne sarebbe finito sul taccuino di Manchester United e Tottenham, pronti a concedere una seconda opportunità inglese al Pipita. I Red Devils, in particolare, hanno l’urgenza di trovare un attaccante, visto che in estate non hanno rimpiazzato Lukaku e Sanchez. In patria si spingono addirittura oltre, parlando di una possibile cessione già nel corso del mercato di gennaio ormai alle porte.

Calciomercato Juventus, la lista delle cessioni

Uno scenario che, ad oggi, sembra di difficile realizzazione, a men che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile. Per fare cassa, la Juve vuole puntare su altre cessioni. Dopo le ultime buone prestazioni, Demiral sembra destinato alla permanenza, mentre può partire il suo collega di reparto, Daniele Rugani. Emre Can e Mario Mandzukic sono destinati a lasciare Torino, mentre verranno fatte delle valutazioni anche su Federico Bernardeschi nel caso in cui dovesse arrivare un trequartista di ruolo.