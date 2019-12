“Ho bisogno dell’estate”: Wanda Nara ‘scalda’ i suoi fan – FOTO

Una Wanda Nara hot incanta i suoi followers. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i social con i fan in delirio per la moglie di Mauro Icardi.

Una Wanda Nara hot incanta i suoi followers. L’ultimo scatto ha fatto impazzire i social con i fan in delirio per la moglie di Mauro Icardi. Donna che lavora come manager del forte attaccante ora in forza al Paris Saint Germain e che è ospite fisso del programma Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo. Il lavoro, ma soprattutto la famiglia in primo piano con la showgirl che ha ben 5 figli, nati dalle rispettive relazioni con l’ex bomber dell’Inter e Maxi Lopez.

Wanda Nara incanta i tifosi con uno scatto bollente

La bella e attraente argentina ha dato sfoggio della sua incredibile bellezza sui social. Uno scatto bollente che rende la fredda giornata di inverno più piacevole d’affrontare per tutti i followers che quotidianamente aspettano una sua foto. E lei non delude mai, neanche quest’oggi, con una foto che incanta e ammalia i fan. Lasciando trasparire le sue curve, si adagia su un letto bianco e guarda l’obiettivo con la sua solita sensualità.

Wanda Nara ed una sensualità che l’ha resa icona sui social

Quando si parla di sensualità e social, non può che ricorrere il confronto con un’altra bellezza di Instagram: parliamo naturalmente di Diletta Leotta. Anche lei una vera e propria icona per i propri followers, come quando si è ritrovata in doccia e Toretto non ha resistito. Tra le due una sorta di duello a distanza, con la showgirl argentina che dispensa foto mozzafiato per i propri fan, che la guardano innamorati in attesa sempre di nuovi ed entusiasmanti scatti. Quest’ultimo che l’ha vista mostrare le sue forme, stesa sul letto bianco, ha mandato completamente in tilt Instagram ed i followers.

