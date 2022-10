Il City molla Leao: Guardiola ha l’alternativa in Serie A

Il City è sul punto di mollare il sogno Leao, per il quale il Chelsea è ormai in vantaggio: l’alternativa è di lusso. E viene dalla Serie A

Salito alla ribalta, come se ce ne fosse ancora bisogno, per la clamorosa vittoria di stampo tennistico nel derby di Manchester, il City si prepara alla campagna europea, vera ossessione di Pep Guardiola. Nella serata di oggi arriva all’Etihad il Copenaghen: occasione propizia, almeno secondo i pronostici, per ammirare ancora una volta le straordinarie doti realizzative di Erling Haaland, che sta abbattendo tutti i record in Premier League.

Il tecnico catalano però, si sa, è sempre un passo avanti. Non pago della stupefacente produzione offensiva della sua squadra, Pep già lavora per migliorarla ancora. Il sogno nel cassetto si chiama Rafael Leao, per il quale però il Chelsea pare davvero disposto a tutto. Anche a pagare la clausola da 150 milioni offrendo un ingaggio monstre all’attaccante. Con la spietata concorrenza dei Blues sul campo, i Citizens starebbero allora pensando di cambiare obiettivo. L’alternativa di lusso viene sempre dalla nostra Serie A: non c’è partita in cui il giocatore in questione non strappi applausi e riconoscimenti.

Guardiola all’assalto di Kvaratskhelia

Il valore di mercato dice 35 milioni. Ma possiamo tranquillamente considerare fittizia , oltre che in continuo aggiornamento, la cifra. Khvicha Kvaratskhelia è uno dei grandi protagonisti della straordinaria stagione che fino a questo momento sta disputando il Napoli. Con 5 gol in Serie A e uno in Champions League – conditi da svariati assist in entrambe le competizioni -il georgiano ormai quasi non stupisce più. Gara dopo gara il calciatore aumenta sempre di più il suo status. Qualcuno usa già la parola ‘fuoriclasse’: forse troppo presto, ma certamente ‘Kvara‘ è sulla buona strada per diventarlo.

Fuguriamoci se un maestro di calcio come Guardiola non si sia già accorto che il Napoli ha per le mani un vero e proprio diamante. Difficile, forse impossibile, che dopo una sola stagione De Laurentiis si privi del nuovo idolo della tifoseria partenopea, ma gli inglesi un tentativo lo faranno. Il prezzo? E chi può saperlo. Se continua così, il patron azzurro potrebbe chiedere anche 100 milini per Kvara…