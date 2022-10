Conferma Leao, ora il Milan trema davvero

Non si placano le sirene attorno a Rafael Leao: stavolta la lusinga arriva dal tecnico del club maggiormente interessato al portoghese

Un assist, poi il gol della sicurezza ad Empoli. Il momento d’oro di Rafael Leao sembra non conoscere soste. Praticamente dalle prime partite del 2022 il portoghese ha letteralmente cambiato marcia. da gioiello grezzo, incostante, si è trasformato rapidamente in fuoriclasse conclamato. Per lo meno in Serie A, aspettando la definitiva consacrazione nelle gare di Champions League.

Già nella scorsa sessione estiva di scambi, parecchi top club europei hanno chiesto informazioni al Milan sul fenomeno lusitano: ‘150 milioni o non se ne fa nulla’, la risposta in soldoni – sì, proprio quelli – del Dt Paolo Maldini. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 però, tarda ad arrivare, nonostante l’ostentata tranquillità delle parti in causa. A proposito di società interessate a Leao, e della succitata Champions – il tecnico del Chelsea, prossimo avversario del Milan nella gara di Stamford Bridge di mercoledì sera, non ha nascosto la sua ammirazione per l’attaccante rossonero.

Potter incensa Leao: “Top player”

“Leao? Mi ha impressionato positivamente, è un top top giocatore, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan“, ha detto in conferenza stampa Graham Potter, l’allenatore subentrato a Thomas Tuchel sulla panchina dei Blues dopo la disfatta di Zagabria. “Chissà se può giocare in Premier League o meno. Ne ha le capacità questo è certo. Da quello che vedo, sta influenzando le partite a livello più alto, contro i migliori avversari”, ha proseguito.

Una conferma importante, dunque, dell’interessamento del Chelsea per l’attaccante del Milan. E allo stesso tempo un altro allarme – come se non bastassero le lusinghe estive – per i programmi di mercato dei rossoneri. Che vorrebbero trattenere il portoghese a tutti i costi. Ma i matrimoni, si sa, si fanno in due…