Kvaratskhelia fa già gola alle big: assalto dalla Serie A

Kvaratskhelia fa già gola alle big: possibile assalto dalla Serie A a partire dalla prossima estate

È in campo anche il Napoli di Spalletti contro i Rangers, nel secondo turno della fase a gironi della Champions League 2022/2023.

Dopo il poker rifilato al Liverpool vice campione d’Europa, la squadra di Spalletti non vuole fermarsi, anche nel segno di Kvaratskhelia. “Prima giocava Insigne, che sapeva soprattutto palleggiare con la squadra e che in fase di possesso ti rendeva la vita facile. Lui ha un po’ più di uno contro uno nel saltare l’uomo e ha ugualmente qualità. Deve migliorare dal punto di vista dell’esperienza, che con Lorenzo avevamo. È un ragazzo dolcissimo, ha questa timidezza, ma per giocare a Napoli, in Champions, bisogna avere faccia di…”. Dopo il Liverpool, Spalletti ha esaltato così il georgiano, la grande rivelazione di questo avvio di stagione in Serie A e alla prima di Champions League. Le big stanno già prendendo nota.

Calciomercato Milan, possibile assalto a Kvaratskhelia se parte Leao: lo scenario

All’estero sono già iniziati a circolare i primi accostamenti alle big europee. Kvaratskhelia ha stupito tutti e, partita dopo partita, sta confermando tutte le proprie qualità. Ma non solo all’estero. In caso di addio di Leao (il Chelsea è sempre in agguato), il Milan ad esempio potrebbe mettere nel mirino il talento georgiano classe 2001. Il giocatore, pagato circa 10 milioni di euro dal Napoli, ha una valutazione in continuo aumento che potrebbe subito raggiungere i 30-40 milioni. Con la cessione di Leao, la società rossonera potrebbe così andare all’assalto di “Kvara”.