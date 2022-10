Non rinnova col Chelsea: Juve e Milan anticipate dal solito Psg

La questione rinnovi è sempre molto delicata e in casa Chelsea potrebbe portare a un addio importante: Juve e Milan anticipate dal Psg

Il calciomercato non si ferma mai e anche adesso i club stanno lavorando per le prossime sessioni. A tenere banco in questo periodo ovviamente è la questione legata ai rinnovi di quei giocatori che a giugno prossimo vedranno scadere il proprio contratto, diventando un’occasione a parametro zero per molti club.

In particolare Juventus e Milan starebbero osservando gli sviluppi sul rinnovo di un giocatore importante del Chelsea. A rovinare i piani delle italiane però potrebbe essere il Psg, pronto a giocare d’anticipo.

Stallo sul rinnovo di Kante: il Psg anticipa Juventus e Milan

Il futuro di Ngolo Kante è ancora un punto interrogativo. Il contratto con il Chelsea scadrà nel 2023 e fino ad ora è stato utilizzato solamente due volte in Premier League. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ ci sarebbe al momento una fase di stallo nella trattiva con il club per il rinnovo del contratto e dunque a giugno potrebbe liberarsi a parametro zero.

Da tempo a osservare il centrocampista dei ‘Blues’ ci sono Juventus e Milan, che però ancora una volta potrebbero essere anticipate dal Psg. Infatti secondo il tabloid inglese il club parigino avrebbe messo da tempo gli occhi su Kante e a gennaio potrebbe iniziare a trattare per acquistarlo a parametro zero a giugno.