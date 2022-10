Scambio e cash, così si prendono Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic è uno degli oggetti pregiati del calciomercato della Lazio: assalto decisivo con lo scambio da urlo

Novità importanti in casa Lazio per quanto riguarda il futuro del centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, protagonista ancora una volta di un inizio stagionale da urlo con gol ed assist entusiasmanti.

Il club biancoceleste l’ha blindato più volte con Juventus e Inter che hanno sempre provato a strapparlo al patron Lotito. In estate potrebbero esserci nuove sirene, questa volta provenienti anche dall’estero con il Manchester United anche molto interessato a lui.

L’idea dei Red Devils potrebbe essere quella di inserire nell’affare anche il centrocampista olandese, van de Beek, che non ha convinto finora neppure con l’arrivo di ten Hag. Il suo futuro sarà lontano da Old Trafford per mettersi nuovamente in mostra dopo l’exploit con la maglia dell’Ajax.

Addio Milinkovic-Savic, affare stellare in Premier

Allo United non ha trovato terreno fertile per imporsi a livello internazionale e così è pronto ad entrare in una trattativa da urlo con la Lazio superando la concorrenza di Juventus e Inter. Milinkovic-Savic è sempre nel mirino delle big d’Europa, ma ha preferito finora il progetto della Lazio cercando di raggiungere i migliori risultati con la maglia biancoceleste. Il futuro potrebbe essere così diverso con nuove idee da urlo e con il Manchester United sempre molto interessato alle sue qualità. Assist e gol a grappoli per un centrocampista come lui, bravo ad inserirsi con e senza palla.