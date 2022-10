Barella a tutti i costi: via dall’Inter già a gennaio

Il centrocampista nerazzurro, sempre corteggiato dai top club europei, potrebbe lasciare la Pinetina già a gennaio

Reduce dalla clamorosa impresa di San Siro contro il Barcellona, che potrebbe rappresentare la svolta in una stagione iniziata tra mille difficoltà, l’Inter si gode il momento conscia dell’importanza dei prossimi impegni di campo. Nonchè di alcune possibili trattative di mercato attorno ai suoi big. Non c’è infatti il solo Milan Skriniar ad essere appetito dalle grandi d’ Europa.

Le sirene attorno a Lautaro Martinez, per quanto abbastanza ‘slienziate’ in questo momento, torneranno a risuonare. Così come quelle per Alessandto Bastoni, tra l’altro protagonista di un gesto di stizza nei confronti di Simone Inzaghi per la caleberrima sostituzione lampo nella disfatta di Udine. E poi c’è Nicolò Barella, uno dei più corteggiati della rosa nerazzurra, sul quale un top team inglese avrebbe deciso di rompere gli indugi. L’affare potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio.

Barella, Klopp fa sul serio

Già in passato sulle tracce del rossonero Bennacer, e col sogno Jude Bellingham ancora nel cassetto, Jürgen Klopp, il tecnico del Liverpool, non ha mai smesso di seguire il centrocampista sard. Complice la serie di infortuni nel reparto di centrocampo – prima Oxlade-Chamberlain, poi lo stop di Thiago Alcantara – e il deterioramento dei rapporti con Naby Keita, dalle parti di Anfield urge un centrocampista. L’ex Juve Arthur ancora non è pronto, e comunque non incarna le caratteristiche che chiede l’allenatore teutonico. Quelle per le quali Barella sembra perfetto.

Se arrivasse un’offerta di 70-80 milioni – che è il prezzo che, nemmeno troppo tra le righe, Marotta ha stablito per l’ex Cagliari – Barella potrebbe prendere la via inglese già nel mercato di riparazione. L’Inter del resto deve fare i conti ancora con la possibile cessione di Milan Skriniar, a cui comunque, giova ricordarlo, andrebbe rinnovato il contratto. E prima di gennaio, possibilmente…