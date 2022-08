L’Inter gli dice addio: lo prende Guardiola in extremis

Sfuma un obiettivo di calciomercato dell’Inter per il reparto difensivo: irrompe il Manchester City di Guardiola, accordo raggiunto

A sorpresa potrebbe non arrivare il nuovo difensore all’Inter. Simone Inzaghi sta esercitando una certa pressione da qualche settimana in tal senso, col mister piacentino che ha più volte evidenziato anche pubblicamente la necessità di aggiungere una pedina alla retroguardia. Di fatto, al momento deve essere numericamente occupata una casella, rimasta scoperta dopo la partenza di Andrea Ranocchia direzione Monza.

Il presidente Steven Zhang, però non sembra essere intenzionato ad accontentare il proprio allenatore sul calciomercato. La ‘Beneamata’ nelle scorse ore aveva deciso di stringere per Francesco Acerbi, complici la stima di Inzaghi nei confronti del centrale ex Sassuolo e l’apertura della Lazio al prestito gratuito con diritto di riscatto (il contratto termina il 30 giugno 2025). Il calciatore è perfino volato a Milano per sostenere le visite mediche, ma il numero uno dell’Inter ha deciso improvvisamente di bloccare tutto e chiudere la porta. Probabile, dunque, che a questo punto il trasferimento del classe ’88 ad Appiano Gentile non si concretizzi più. Acerbi, a meno di colpi di scena, non sarà l’unico calciatore a non vestire la maglia dell’Inter nella stagione appena cominciata.

Calciomercato Inter, sfuma Akanji: va da Guardiola

L’Inter si vede costretta a rinunciare definitivamente anche a Manuel Akanji. I nerazzurri avevano seguito molto da vicino la vicenda riguardante il futuro dello svizzero, che è in rotta col Borussia Dortmund e presenta un accordo in scadenza giugno 2023. Ma le condizioni economiche dell’affare (valutazione sui 15-20 milioni di euro) hanno spinto il club lombardo a mettere da parte la pista in questione e tuffarsi su Acerbi.

Ora la carriera di Akanji potrebbe proseguire in Premier League. Stando a quanto riferisce ‘The Athletic’, i tedeschi avrebbero raggiunto un accordo col Manchester City di Guardiola. L’ex Basilea sarebbe, quindi, in procinto di approdare alla corte dei ‘Citizens’: operazione a titolo definitivo da 17,5 milioni di euro. Di conseguenza, il Dortmund eviterà la dolorosa perdita a parametro zero. E per l’Inter sfuma una ghiotta occasione.