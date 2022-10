Caos Icardi, arriva l’annuncio sul ritiro

Tanto caos intorno all’attaccante argentino, Mauro Icardi, arrivato da qualche settimana al Galatasaray: cos’è successo?

Dopo l’addio al Psg, il centravanti argentino è volato in Turchia vestendo la maglia del Galatasaray. Per lui finora soltanto 28 minuti collezionati in campionato, poi un problema muscolare lo tiene fermo.

I media argentini hanno anche parlato di un suo possibile ritiro improvviso dopo anche il suo malumore amoroso insieme a Wanda Nara con i due che si sarebbero anche lasciati per un po’. La showgirl sudamericana è anche l’agente di Icardi ed è stata la sua fiamma dopo il loro avvicinamento ormai tanti anni fa. Lo stesso centravanti, ex Inter, è volato nelle scorse ore in Argentina condividendo anche uno scatto di ritorno ad Istanbul scrivendo: “Sto tornando come una persona felice”. Con Wanda avrebbe così fatto pace per tornare ad essere sereno.

Icardi, tutta la verità sul suo ritiro

Come rivelato dal portale turco “sporx.com” Icardi non ha pensato di lasciare il calcio visto che non vede l’ora di sposare completamente il progetto Galatasaray. Al momento è ai box per infortunio: l’attaccante argentino vuole tornare a mettere a segno gol importanti regalando gioie ai suoi nuovi tifosi. La sua volontà è quella di essere sempre un punto di riferimento in attacco dopo aver attraversando il malcontento al PSG. Con l’arrivo di Messi e di altri calciatori validi, lo stesso attaccante argentino è stato messo ai margini per accettare così, infine, il progetto della compagine turca, che ha anche acquistato Mertens e Torreira nella sessione estiva di calciomercato.