Donnarumma alla Juve: la nuova proposta è folle

Il nome di Gianluigi Donnarumma non è mai sparito dai radar della Juventus: lo scenario con il PSG è clamoroso

Due giorni ad uno dei big match più attesi dell’anno. La Juventus si prepara per il Derby d’Italia contro l’Inter, di scena domenica sera all’Allianz Stadium. Una partita dal fascino particolare e che quest’anno rappresenta anche uno spartiacque fondamentale nella corsa scudetto che oltre a nerazzurri e bianconeri coinvolge, classifica alla mano, soprattutto Milan e Napoli. La ‘Vecchia Signora’ può dunque dare uno specifico indirizzo al prossimo tricolore, con uno sguardo sempre vigile riguardo a quello che sarà il calciomercato estivo.

A bocce ferme, al termine dell’attuale stagione, gli obiettivi bianconeri sono chiari e tra questi continua ad esserci Gianluigi Donnarumma. Nonostante il contratto di Szczesny valido fino al 2024, il nome dell’ex milanista torna con prepotenza per i pali della ‘Vecchia Signora’. Un interesse mai sopito, con il PSG che potrebbe, a sorpresa, controbattere in caso di assalto della Juventus per il portiere campione d’Europa.

Donnarumma-Juve: il PSG ‘provoca’

La valutazione di Donnarumma, arrivato a zero la scorsa estate dal Milan, resta vicina ai 60 milioni. Nonostante le prestazioni tutt’altro che brillanti con la maglia della Nazionale, il portiere campano rimane in cima alla lista del ds Cherubini. Ed il PSG? Dalla società francese filtrerebbe una risposta provocatoria alla Juventus, nel caso la società di Andrea Agnelli dovesse effettivamente farsi ufficialmente avanti per il cartellino di Donnarumma. Leonardo, infatti, non esiterebbe a chiedere in cambio Matthijs de Ligt, da tempo nel mirino del club di Al-Khelaifi e possibile partente dalla Torino bianconera nel prossimo mercato estivo.

L’ex capitano dell’Ajax viene valutato non meno di 75 milioni dalla Juventus che proverà dunque a trattenerlo, nonostante le diverse dichiarazioni dell’agente Raiola che nei mesi scorsi ha a più riprese aperto all’addio dell’olandese.

Situazione dunque in divenire, con Donnarumma che continua a piacere alla Juventus: a queste condizioni, però, l’affare potrebbe essere più complicato del previsto.