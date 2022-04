L’Inter anticipa Juve e Milan: Bremer arriva con uno scambio

L’Inter potrebbe aver trovato il giusto escamotage per convincere il Torino ad accettare la cessione di Bremer

Con un de Vrij che dà sempre meno certezze, l’Inter è decisa ad andare sul mercato per trovare un nuovo difensore centrale. L’idea numero uno porta sempre a Gleison Bremer del Torino, centrale su cui è fortissima la concorrenza di molti top club, Juventus e Milan su tutti.

Il brasiliano sta stupendo tutti in questa stagione. Sotto la guida di Juric si è confermato ad altissimi livelli, diventando una vera e propria sicurezza. Fortissimo nell’1vs1 ed esaltato dallo stile di gioco del tecnico croato, Bremer si è imposto da capitano in questa stagione, annullando anche calciatori del calibro di Vlahovic.

Il suo futuro però sembra essere lontano dai granata. Al momento la squadra più vicina a lui sembra proprio l’Inter, che avrebbe pensato ad uno scambio che accontenterebbe tutti sia dal punto di vista tecnico che economico.

Bremer-Inter, la soluzione all’affare è uno scambio

Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, Bremer potrebbe arrivare a vestire nerazzurro grazie ad uno scambio. Per il calciatore inserito nella trattativa si tratterebbe di un ritorno sotto la gestione di Juric, allenatore che più di tutti ne ha esaltato le qualità.

Stiamo parlando di Federico Dimarco, difensore o esterno che all’Inter non sta trovando molto spazio. Con la corsia di sinistra totalmente chiusa dalla coppia Perisic-Gosens e il ruolo di braccetto sinistro saldo nelle mani di Bastoni, il classe ’97 potrebbe pensare di salutare l’Inter per andare a giocare con più continuità.

Juric, come noto, ne apprezza molto le caratteristiche sia nel ruolo che soprattutto l’abilità nei calci da fermo. Con questo scambio Bremer avrebbe la sua chance in un top club e Dimarco potrebbe tornare a mettersi in mostra per riconquistare il posto in Nazionale. Inter e Torino dialogano, la fumata bianca potrebbe arrivare presto.