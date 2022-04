Mourinho scatenato, lo scambio è super: Inter e Juve ko

La Roma di Josè Mourinho apparecchia lo scambio due per uno in Serie A: Inzaghi e Allegri su tutte le furie

Quella della Roma non è stata certamente una stagione esaltante fino a questo momento. L’approdo di Mourinho aveva dato la speranza, e forse l’illusione, che i giallorossi potessero competere per le primissime posizioni in Serie A. Il futuro, però, sembra essere dalla parte dei capitolini con lo ‘Special One’ che intende candidare la sua Roma come assoluta protagonista della stagione che verrà.

E, in tal senso, il calciomercato estivo può regalare non poche sorprese alla Roma, con un’idea di scambio che può mandare ko Inter e Juventus. Mourinho, infatti, torna a guardare ad uno dei protagonisti della Serie A che ormai da diversi mesi è finito nel mirino della Juventus e soprattutto dell’Inter. Si tratta di Davide Frattesi, gioiello del Sassuolo che in questa stagione ha già collezionato 31 presenze con 4 reti e 3 assist vincenti.

Roma, il piano per Frattesi: doppio sacrificio

Per battere la concorrenza di Inter e Juventus, dunque, i giallorossi hanno intenzione di mettere sul piatto ben due contropartite. Da un lato Carles Perez, esterno d’attacco in scadenza nel 2024 e valutato circa 10 milioni di euro. Dall’altro, per convincere il Sassuolo a portare nella Capitale Frattesi, la Roma sacrificherebbe anche Gonzalo Villar.

In prestito dallo scorso gennaio al Getafe, Villar in Spagna ha collezionato fino ad ora solo 4 presenze e 119′ in campo. Nonostante ciò, la valutazione di 15 milioni sommata a quella di Perez potrebbero ingolosire il Sassuolo che, per Frattesi, chiede non meno di 25-30 milioni di euro.

Inter e Juventus, dunque, temono il sorpasso: Mourinho e la Roma fanno davvero sul serio per la firma di Frattesi durante la prossima sessione estiva di mercato.