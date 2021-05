Calciomercato Juventus, intreccio Donnarumma | Addio e pista in Premier

Il futuro di Gianluigi Donnarumma continua a far discutere non poco, tra l’addio al Milan e il gradimento della Juventus. Le ultime novità sul suo futuro

L’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan è ormai cosa certa, ma l’estremo difensore rossonero deve ancora sciogliere i dubbi sul suo futuro e le prossime settimane saranno decisive per capire quale club punterà sulle sue qualità. Di certo, il portiere interessa alla Juventus che da diverse settimane viene accostato al nome dell’estremo difensore della Nazionale.

L’effetto domino dei portieri intanto è stato innescato proprio dal Milan. I rossoneri hanno chiuso il sostituto di Donnarumma: si tratta di Mike Maignan del Lille. Ora si tratta di capire quale sarà la destinazione per il portiere italiano. La Juventus resta in prima fila, in caso di addio di Wojciech Szczesny, che potrebbe essere ceduto per una cifra intorno ai 35 milioni di euro e garantire una corposa plusvalenza ai bianconeri. L’addio del polacco, però, non è l’unica condizione per l’arrivo di Donnarumma: occhio alle sirene della Premier League.

Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma: occhio al Chelsea e all’intreccio con i Blues

Secondo quanto riporta ’90min’, infatti, sul portiere italiano in uscita dal Milan è forte anche l’interesse del Chelsea. I Blues da mesi seguono la situazione legata all’estremo difensore, attendendo il momento giusto per l’assalto finale. E ora pare essere il momento giusto, con l’addio al Milan ormai cosa fatta. I contatti con Raiola vanno avanti da mesi e la sensazione dei Blues è di avere possibilità concrete di centrare il colpo.

La Juventus, se dovesse perdere Donnarumma, non vuole farsi trovare impreparata. I bianconeri, infatti, prenderebbero in considerazione l’arrivo di Kepa Arrizabalaga per colmare l’eventuale vuoto lasciato dalla partenza di Szczesny. Il portiere del Chelsea ha un contratto fino al 2025 e una valutazione che si aggira sui 20-25 milioni di euro. Un intreccio che va tenuto seriamente in considerazione per le prossime settimane: occhio alla doppia pista tra Italia e Premier, con Donnarumma che resta al centro del mercato.