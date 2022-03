Donnarumma sbaglia ed è subito bufera: nessuno lo perdona

Errore con la Turchia e pioggia di critiche su Gigio Donnarumma: il portiere azzurro nel mirino dei social

Ancora un errore, ancora polemiche: sul web non viene perdonata la papera di Gigio Donnarumma che ha permesso alla Turchia di sbloccare il risultato nell’amichevole di Konya.

L’errore commesso da Gianluigi Donnarumma in avvio di partita contro la Turchia non poteva passare inosservato. Soprattutto sui social, dove il portiere del Paris Saint-Germain è stato oggetto di un mare di critiche: in particolar modo da parte dei tifosi del Milan, i quali non hanno mai perdonato al giovane estremo difensore la decisione di lasciare il club che gli ha permesso di esordire in Serie A, arrivando a vincere gli Europei con la Nazionale.

A Konya, però, il portiere di origini partenopee si è reso protagonista di un errore clamoroso. Al quarto minuto l’ex rossonero si è fatto battere da Under, in gol con una conclusione ravvicinata, ma tutt’altro che imprendibile. Un errore seguito da un rinvio rischioso che stava consentendo ai padroni di casa di segnare per la seconda volta.

Papera con la Turchia, critiche social a Donnarumma

Tantissime le critiche rivolte al portiere ex Milan. Il sui nome, come spesso accade in queste occasioni, è diventato di tendenza su Twitter. C’è chi ha riacceso la discussione dei fischi di San Siro, scagionando i tifosi rossoneri, in passato indicati come “motivo” di alcune incertezze del giovane estremo difensore. Un pensiero ricorrente tra i tifosi del Diavolo: “Non so se qualcuno avrà ancora il coraggio di difenderlo. Colpa dei fischi?! Mmmh”.

*Attenzione, siamo live da casa Milan*

“#Donnarumma mi ha chiesto 12 milioni annui!” pic.twitter.com/oC36ptJfjH — Andrea Trespi (@AndreaTrespi) March 29, 2022

C’è chi invoca addirittura una esclusione: “Credo che nella rifondazione azzurra bisogna avere il coraggio di mettere Donnarumma in panca e dare spazio ad altri portieri” e chi “comprende” le continue esclusioni dall’undici iniziale del Paris Saint-Germain: “Senza troppa cattiveria, un po’ capisco perché Pochettino faceva giocare Navas. Tre partite di Gigio 3 disastri”. Infine, impossibile non menzionare la polemica della richiesta di 12 milioni di euro annui avanzata dall’entourage del calciatore prima di accettare l’offerta del Psg.