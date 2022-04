L’Italia al Mondiale al posto dell’Iran: è arrivata la decisione definitiva

La cocente esclusione dell’Italia al Mondiale pesa ancora tanto: possibile ripescaggio al posto dell’Iran, la decisione della FIFA

Nelle ultime ore si è diffusa una possibilità di ripescaggio da parte dell’Italia: tutta la verità con l’esclusione per quanto riguarda l’Iran.

L’Italia non vede l’ora di ripartire dopo la cocente esclusione dal Mondiale con la sconfitta contro la Macedonia del Nord. Gli azzurri, guidati dal Ct Roberto Mancini, subito hanno collezionato una vittoria nella sfida contro la Turchia, ma si è diffusa anche una voce su un possibile ripescaggio da parte della Fifa con l’intreccio della situazione dell’Iran. Così Evelina Christillin, ospite di Un Giorno da Pecora, da membro europeo della Fifa ha rivelato ai microfoni dell’Ansa tutta la verità dopo il Congresso tenutosi in Qatar: “Non si è proprio parlato di una loro esclusione dal Mondiale. Nessuno ha parlato dell’Iran: inoltre, se fossero stati esclusi al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica”.

Italia, la verità sull’esclusione dell’Iran

Dello stesso avviso Antonello Valentini, ex direttore generale della Figc, che ha svelato tutta la verità ai microfoni di Cmit Tv: “Soltanto un sogno, escludo un’ipotesi del genere. L’Iran ha conquistato la qualificazione al campo: in caso di esclusione, ci sarà il possibile ripescaggio per la zona asiatica secondo un criterio di graduatoria delle qualificazioni di quella zona”. Una situazione caotica che si è venuta a creare nelle ultime ore con l’Italia che dovrà pensare così al prossimo Europeo dopo la vittoria dell’estate scorsa. Il Mondiale resta ancora una delusione: dopo tanti anni non ci saranno i colori azzurri come rappresentanza.