Il Psg fa la spesa in Serie A: triplo colpo da 200 milioni

Il fondo CVC arricchisce in un colpo solo il Psg e la Serie A. I francesi bussano alla porta di Juventus, Lazio e Milan

L’eliminazione dalla Champions League potrebbe rivoluzionare il Psg. Non solo tecnicamente, con innesti sul mercato, ma anche a livello societario. Nasser Al-Khelaifi sembra comunque intenzionato a rimanere il patron del club parigino, soprattutto in seguito agli accordi tra il fondo CVC e la lega calcio francese.

Il fondo di investimento CVC sta per chiudere un accordo multimilionario che porterebbe all’ingresso di 1,5 miliardi di euro in Ligue 1. In cambio, CVC manterrebbe il 13% del campionato. Il grande beneficiario dell’accordo sarebbe il PSG, in quanto soltanto il club parigino avrebbe un introito di 450 milioni di euro.

Cash destinato al calciomercato. Rimpolpare la rosa per poter finalmente arrivare sul tetto d’Europa, è il pallino di Al-Khelaifi. Parte dei 450 milioni, potrebbero essere reinvestiti in Serie A. Il Psg, punta a rinforzare tutti i reparti, dalla difesa all’attacco. Per la retroguardia, l’obiettivo è Matthijs de Ligt, tra i difensori centrali più forti e promettenti in circolazione. Sulla mediana, pronto l’assalto a Milinkovic-Savic della Lazio, mentre in attacco il sogno è Rafael Leao del Milan.

