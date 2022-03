Doppio gioiello per Allegri: la Juve paga 43 milioni

La Juventus pianifica un nuovo doppio colpo in vista del prossimo calciomercato estivo: assalto e offerta da 43 milioni

La sfida con la Salernitana per tornare a vincere e risollevare un umore a terra, dopo l’inatteso tonfo di Champions League in casa contro il Villarreal. La Juventus di Massimiliano Allegri non può più permettersi passi falsi, se intende chiudere l’annata tra le prime quattro staccando il pass per la fase a gironi della prossima Champions. Un obiettivo fondamentale che sarà influente anche sulla sessione di calciomercato estivo, che si avvicina a grandi passi per il club bianconero.

Al punto che il ds Cherubini sta già lavorando su quelle che potrebbero rappresentare le giuste modifiche alla rosa a disposizione del tecnico livornese. In tal senso, gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio rappresentano un semplice apripista per un forte restyling a cui la ‘Vecchia Signora’ andrà incontro dal prossimo giugno. Fari puntati in Spagna, su due vecchi obiettivi della dirigenza juventina che possono tornare fortemente di moda per giugno.

Doppio colpo dalla Spagna: ecco il post Alex Sandro

Non è un mistero che tra le priorità in vita del prossimo anno vi sia un nuovo terzino sinistro che possa rimpiazzare Alex Sandro, ormai fuori da piani tattici futuri di Allegri. Il nome giusto può essere quello di Josè Gaya, gioiello del Valencia accostato a diversi top club ed in scadenza nel 2023 con il Valencia.

Il terzino ha una valutazione di 18 milioni e la Juventus ci ha già provato in passato: sempre da Valencia, però, può riaprirsi la pista per un altro obiettivo bianconero. Quel Maxi Gomez che rimpolperebbe l’attacco di Allegri e che, a due anni dalla scadenza con gli spagnoli, viene valutato non meno di 25 milioni di euro dal Valencia.

Un doppio affare da 43 milioni complessivi per i bianconeri che, nelle prossime settimane, potrebbero quindi ritentare l’affondo.