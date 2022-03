Juventus, torna come pedina di scambio: affare col Verona

La Juventus a fine stagione farà rientrare in rosa un giovane difensore che potrebbe essere la carta vincente per lo scambio con il Verona

Il calciomercato estivo per la Juventus sarà l’occasione per continuare la rivoluzione della rosa iniziata già a gennaio. Infatti i bianconeri nella sessione invernale hanno già posto le basi acquistando Vlahovic e Zakaria.

A fine stagione però per i bianconeri dovrebbe tornare un difensore attualmente in prestito in Serie A, che potrebbe diventare una pedina fondamentale per un colpo a centrocampo. L’obiettivo della Juventus sarebbe lo scambio per arrivare al talento del Verona.

Juventus, Dragusin torna dal prestito ed entra nell’affare col Verona: scambio con Barak

Dopo il prestito alla Sampdoria, con 13 presenze collezionate, la Juventus a gennaio a girato nuovamente in prestito Radu Dragusin ma alla Salernitana. Con la squadra campana il difensore classe 2002 sta giocando titolare al fianco di Fazio, ma a fine stagione dovrebbe tornare nella Torino bianconera. Il suo agente, Florin Manea, ai microfoni della CMIT TV ha rivelato che Dragusin tornerà in bianconero in estate ma che potrebbe trovare un’altra sqadra per fare esperienza, così potrebbe diventare un giocatore importante per arrivare a un obiettivo in Serie A.

Infatti la Juventus potrebbe pensare di inserirlo nell’affare con il Verona per arrivare ad Antonin Barak. Il centrocampista che sta stupendo in questa stagione sarebbe valutato circa 20 milioni e i bianconeri potrebbero pensare di inserire proprio il difensore romeno per facilitare la trattativa col Verona. Dunque un ritorno in bianconero non proprio definitivo per Dragusin, che potrebbe essere comunque una carta importante nel mercato juventino.