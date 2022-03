Juventus, assalto al big del Napoli: due contropartite per Spalletti

La Juventus punta il mirino in casa Napoli per rinforzare il proprio centrocampo: due contropartite per arrivare al big di Spalletti

La rivalità tra Juventus e Napoli è ormai più che nota a chi segue il calcio, e va anche oltre il terreno di gioco. Infatti anche per quanto riguarda il calciomercato le due squadre cercano sempre di non rinforzare l’avversaria con cessioni a suo favore.

Proprio in estate però la Juventus potrebbe tentare di mettere a segno un colpo importante proprio dai partenopei, mettendo nel mirino uno dei big a centrocampo. I bianconeri preparano due contropartite per convincere il Napoli e De Laurentiis.

Juventus, obiettivo Fabian Ruiz: sul piatto Arthur e Pellegrini

In estate la Juventus dovrà rinforzare diversi reparti e tra questi ci sarà sicuramente il centrocampo. Così i bianconeri sembrerebbero aver puntato il mirino in casa Napoli. Infatti l’obiettivo della Juventus sembrerebbe essere Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che con Spalletti sta avendo alti e bassi, ma che è sempre decisivo nei momenti più importanti.

Per arrivare all’ex Real Madrid i bianconeri starebbero pensando di mettere sul piatto due contropartite. La prima sarebbe Luca Pellegrini, terzino sinistro che andrebbe a coprire una zona di campo in cui Spalletti avrebbe bisogno sicuramente di rinforzi per la prossima stagione. La seconda contropartita potrebbe invece essere Arthur, centrocampista che negli ultimi tempi ha alzato di molto il proprio rendimento, ma che potrebbe essere girato in prestito con diritto di riscatto al Napoli. Ovviamente ci sarebbe da superare anche l’ostacolo De Laurentiis, sempre abbastanza riluttante a cedere dei big alla rivale di sempre, la Juventus.