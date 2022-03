Sfida per il post Dybala, Juventus e Inter all’assalto: 50 milioni

L’addio di Dybala alla Juventus può portare ad un inatteso duello con l’Inter: il big può partire per 50 milioni

Dopo l’1-1 dello scorso ottobre a San Siro, manca meno di un mese al nuovo big match tra Inter e Juventus. Un duello sul campo che vede i nerazzurri godere di una classifica decisamente migliore, con la possibilità di superare il Milan in vetta alla Serie A dopo il recupero con il Bologna. Dal calcio giocato al prossimo calciomercato estivo, nerazzurri e bianconeri sondano il terreno per quelle che saranno le operazioni atte a rinforzare le rose di Inzaghi e Allegri.

In tal senso, la Juventus dovrà fare i conti con l’ormai più che probabile addio di Paulo Dybala. L’argentino piace tanto anche all’Inter e saluterà a zero tra pochi mesi la Torino bianconera. Ecco che la ‘Vecchia Signora’ starebbe pensando ad un colpo di assoluto spessore per rimpiazzare la ‘Joya’, in una sfida di mercato che coinvolgerebbe anche Marotta e Ausilio.

Colpo da Simeone, occasione top per Inter e Juventus

La partenza di Dybala lascerà un vuoto importante nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. D’Altro canto, anche l’Inter potrebbe registrare un clamoroso addio il prossimo giugno: quello di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, continua a piacere a diversi top club europei. I nerazzurri, per la giusta cifra, possono dire addio all’ex Racing dando il via al duello di mercato con la Juventus per Angel Correa.

Il contratto della punta 27enne, protagonista di 12 reti e 6 assist vincenti in 37 presenze con l’Atletico Madrid di Simeone, ha una lunghissima scadenza (2026) ed è valutato almeno 45-50 milioni di euro. Correa, che compie proprio oggi 27 anni, piace da tempo alle italiane con il Milan che ci ha provato negli anni scorsi. Adesso Inter e Juventus potrebbero bussare alla porta dei ‘Colchoneros’.

Situazione dunque in divenire: tutto dipenderà dai destini di Dybala e Lautaro Martinez, con Correa sullo sfondo.