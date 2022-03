Inter, Lautaro corteggiato da Simeone: Marotta ‘provoca’ con lo scambio

L’Atletico Madrid continua a osservare con interesse Lautaro Martinez e l’Inter si prepara a rispondere con uno scambio

Finalmente si è sbloccato Lautaro Matinez e anche l’Inter di conseguenza. Il bomber argentino dopo tanta astinenza ha messo a segno una tripletta che ha aperto le danze alla manita rifilata alla Salernitana.

Lautaro Martinez però da tempo continua a essere nel mirino dell’Atletico Madrid, che cerca l’erede di Luis Suarez in attacco. In estate l’Inter potrebbe sacrificare un top player e proprio l’argentino potrebbe essere l’indiziato. Per rispondere all’interesse dei ‘Colchoneros’ i nerazzurri potrebbero proporre uno scambio con un membro fondamentale della squadra di Simeone.

Inter, Simeone vuole Lautaro: chiesto Correa in cambio

L’Inter potrebbe essere costretta a cedere ancora una volta qualche big della rosa, così ad approfittarne potrebbe essere l’Atletico Madrid. Infatti il tecnico dei ‘Colchoneros’, Diego Simeone, avrebbe messo nel mirino l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, valutato circa 70 milioni di euro.

Per lasciare andare il ‘Toro’ l’Inter avrebbe deciso di chiedere in cambio uno dei top player e fedelissimi di Simeone, Angel Correa. L’attaccante argentino in 36 partite ha messo a segno 12 gol e 6 assist, e sarebbe uno degli incedibili per il ‘Cholo’. Uno scambio ‘provocatorio’ proposto dall’Inter al quale andrebbero aggiunti anche 30 milioni di euro per arrivare alla valutazione di Lautaro. Da parte dell’Atletico Madrid il no sarebbe categorico.