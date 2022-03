Ancelotti fa doppietta e lascia la Juventus a mani vuote

Carlo Ancelotti scatenato: il Real Madrid pronto a piazzare il doppio colpo, la Juventus vede più lontano l’affare

Un ex, neanche troppo amato, è pronto a fare il doppio sgambetto alla Juventus. Carlo Ancelotti fa sul serio per due obiettivi del club bianconero.

In estate la rosa piemontese sarà rivisitata profondamente: dopo Vlahovic e Zakaria, Allegri spera in altri rinforzi, soprattutto a centrocampo. La mediana juventina potrebbe essere rivoluzionata: Locatelli e l’ex Borussia sono certi della riconferma, mentre per gli altri centrocampisti, da Arthur a Rabiot, l’addio è una ipotesi più che concreta. Discorso a parte per McKennie, anche lui dato come possibile partente prima dell’infortunio ma ora fermo ai box fino alla prossima stagione.

Proprio a centrocampo le strade della Juventus potrebbero incrociare quelle del Real Madrid di Carlo Ancelotti. Con Kroos e Modric che hanno superato abbondantemente i trent’anni, i blancos sono pronti a fare colpi importanti in mediana e il tecnico italiano avrebbe indicato alcuni potenziali obiettivi. Guarda caso, due di questi sono anche in orbita Juventus e le sirene Real potrebbero allontanarli da Torino.

Calciomercato, Ancelotti sfida la Juventus: doppio obiettivo per il Real

Il Real Madrid è attualmente in testa alla Liga con otto punti di vantaggio sul Siviglia. Questo non ferma i piani di gloria di Florentino Perez che prepara un mercato importante. Se Mbappe rappresenta il nome principe per la prossima campagna acquisti dei blancos, a centrocampo Ancelotti ha fatto diversi nomi.

Tra questi, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, ci sarebbero anche due calciatori da tempo accostati alla Juventus. Il primo è Aurelien Tchouameni, 22 anni, talento francese legato al Monaco fino al 2024. I bianconeri lo osservano ormai da mesi e lo avrebbero individuato come possibile rinforzo a centrocampo, anche se le richieste del club del Principato non sono basse.

Più low cost è l’altro nome: Corentin Tolisso, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Anche lui francese, rappresenterebbe un colpo di sicuro affidamento a parametro zero. Magari anche per questo Perez ci ha messo gli occhi sopra e vuole regalarlo ad Ancelotti. Tchouameni più Tolisso, un Real in salsa francese che lascerebbe a mani vuote la Juventus.