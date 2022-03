Calciomercato, attacco super e doppio colpo Juventus: 75 milioni

La Juventus prepara un doppio colpo in attacco, Allegri può esultare: pronta l’offerta da 75 milioni di euro

Dopo aver battuto la Fiorentina allo scadere nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Juventus si prepara al prossimo match di Serie A contro lo Spezia. Per la squadra di Allegri sarà fondamentale dare continuità ai risultati positivi ottenuti di recente e che hanno portato i bianconeri al quarto posto in classifica. La qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League sarà fondamentale anche per il calciomercato che la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ ha in mente, accontentando le richieste di Allegri.

Dopo aver portato a gennaio Zakaria e Vlahovic, il focus della società torinese resta l’attacco con l’idea di mettere a segno due colpi di assoluto spessore da affiancare a Dusan Vlahovic. In tal senso, con Morata che probabilmente tornerà a Madrid dopo il prestito e Dybala in scadenza il prossimo 30 giugno, il ds Cherubini avrebbe in mente un maxi offerta per due big pronti a cambiare maglia e lasciare il top club la prossima estate.

Juventus, intreccio con Haaland: due big in attacco

L’idea del club bianconero sarebbe quindi quella di rivoluzionare l’attacco, con un doppio obiettivo che potrebbe arrivare da Madrid sponda Real. Da un lato c’è Luka Jovic, ormai fuori dai piani di Ancelotti e per il quale la Juventus offrirebbe fino a 33 milioni di euro. Il serbo non sarebbe il solo a lasciare le ‘Merengues’: anche Eden Hazard è destinato a cambiare maglia.

La ‘Vecchia Signora’ vuole approfittarne, con 42 milioni sul piatto per il cartellino del talento belga che a Madrid ha ormai virtualmente chiuso la sua avventura. Una doppia intrigante ipotesi da ben 75 milioni, denaro che Florentino Perez reinvestirebbe in toto per pagare la clausola rescissoria di Erling Haaland al Borussia Dortmund.

I due gioielli del Real Madrid, già accostati in passato alla Juventus, possono quindi salutare la Spagna: ‘grazie’ alla Juventus, i ‘Blancos’ possono pianificare l’assalto definitivo ad Erling Haaland.