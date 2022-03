Pirlo riparte dal top club inglese: subito ‘scippo’ alla Juventus

Andrea Pirlo è ancora alla ricerca di una nuova avventura e potrebbe approdare in un top club inglese: subito lo scippo alla Juventus

In cerca di una nuova occasione per tornare in panchina c’è anche Andrea Pirlo. Dopo un anno alla Juventus, il primo come allenatore, il tecnico ex centrocampista è stato esonerato nonostante la vittoria di due trofei, Coppa Italia e Supercoppa italiana, e la qualificazione in Champions League.

Fino ad ora per lui ancora non è arrivata l’occasione di tornare ad allenare, ma l’opportunità potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Secondo ‘Fichajes.net’, tra i candidati per la panchina del Manchester United ci sarebbe anche Andrea Pirlo. Qualora venisse scelto, il primo rinforzo potrebbe arrivare dalla Juventus.

Juventus, Pirlo mette nel mirino McKennie: primo rinforzo per il Manchester United

Il Manchester United continua a cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione al posto di Rangnick. Tra i candidati per la panchina dei ‘Red Devils’ ci sarebbe anche Andrea Pirlo. In caso di approdo ad Old Trafford il tecnico ex Juventus potrebbe guardare proprio nei bianconeri per rinforzare il centrocampo. L’obiettivo potrebbe essere Weston McKennie, centrocampista che sta facendo molto bene e potrebbe essere il rinforzo perfetto.