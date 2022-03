Milan, erede Leao dalla Germania: richiesta folle per l’esterno

Il Milan in estate dovrà affrontare l’assalto al top player Rafael Leao: in caso di addio l’erede potrebbe arrivare dalla Germania. Ma la richiesta è spropositata

Sorpasso effettuato da parte dell’Inter, che vincendo con la Salernitana è tornata in testa alla classifica a parità di partite giocate. Ma il Milan domani sera giocherà il big match contro il Napoli per definire la vera anti Inter in questa stagione e tentare di tornare in cima alla classifica.

Chi continua a mettersi in luce nella formazione di Stefano Pioli è senza dubbio Rafael Leao, arrivato a 30 presenze in stagione con 11 gol e 6 assist all’attivo. In estate il portoghese potrebbe essere oggetto del desiderio di diversi club europei, così il Milan inizia a guardarsi intorno per un suo eventuale erede. Mirino in Germania, ma il club tedesco chiede una cifra spropositata per l’esterno.

Milan, possibile addio Leao: il Leverkusen spara alto per Diaby

Il Milan inizia a ragionare anche in chiave futura pensando a cosa potrebbe succedere nel calciomercato estivo. A giugno potrebbe dire addio a Rafael Leao, esterno rossonero che sta vivendo uno dei suoi migliori momenti.

In caso di cessione del portoghese il Milan sembrerebbe aver messo il mirino in casa Bayer Leverkusen, precisamente su Moussa Diaby. In 30 partite giocate il francese ha messo a segno 15 gol e 9 assist, finendo nel mirino di molti club europei oltre al Milan. Secondo quanto riportato da ‘Fussballtransfers’, il club tedesco per Diaby avrebbe chiesto 100 milioni, una cifra spropositata che difficilmente verrà messa sul piatto dal Milan o da altri club.