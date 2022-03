Tutti pazzi per Dusan Vlahovic in casa Juventus. Arrivato a gennaio a suon di milioni dalla Fiorentina, il serbo sta facendo benissimo e per la prossima estate sarà caccia al vice

I gol che troppo spesso sono mancati alla Juventus della prima metà di stagione li sta portando, e con buona semplicità, Dusan Vlahovic, bomber serbo classe 2000 arrivato nella sessione invernale di calciomercato a suon di milioni. Soldi ben spesi dai bianconeri che hanno svoltato la propria stagione dal punto di vista realizzativo, rivoltando come un calzino la propria fase offensiva trovando nell’ex Fiorentina un punto di riferimento sin da subito costante ed efficace in ogni fase del gioco.

Allegri ringrazia e costruisce la Juve del presente e del futuro intorno alla fame di gol e trofei di Vlahovic, che in totale tra Fiorentina e bianconeri ha già collezionato 20 gol in questo campionato di Serie A, in 25 presenze e con una media realizzativa di una rete ogni 110 minuti giocati. Una macchina bellica per le difese avversarie che nonostante il cambio di realtà non sembra aver minimamente accusato differenze nel salto verso la Juventus.

Calciomercato Juventus, Vlahovic fulcro dell’attacco ma serve un vice: idea Jovic dalla nazionale

La chiave della forza ritrovata della Juventus risiede quindi nella vena realizzativa di Vlahovic che con la sua sola presenza ha dato una scossa ad un ambiente che rischiava di assopirsi. L’obiettivo, oltre alla Coppa Italia e al percorso attuale in Champions, resta però principalmente quello di approdare tra le prime quattro in classifica in Serie A per riconfermarsi nella massima competizione europea, passaggio decisivo anche dal punto di vista economico.

Questo perchè la prossima estate la Juventus cambierà ancora con l’inserimento di altri elementi, tra cui anche un vice Vlahovic. Per l’attacco infatti viste incertezze e sterilità degli altri interpreti, la dirigenza potrebbe anche optare per un altro elemento, che abbia un’età non troppo avanti, costi non fuori portata e che possa accettare di alternarsi o di tanto in tanto giocare insieme al collega. Identikit che potrebbe portare a Luka Jovic, centravanti serbo del Real Madrid ridotto a mero figurante nelle gerarchie dei ‘blancos’ e sicuro partente in estate. Il prezzo dell’ex Eintracht è crollato nelle ultime stagioni, tanto da non superare neanche più i 20 milioni di euro (ma si può trovare una formula favorevole con un prestito). Il 24enne ha messo a referto un solo gol in stagione ma ha avuto pochissime chance e neanche 500 minuti totali a disposizione.

L’obiettivo personale è quindi quello del rilancio, con l’Italia che potrebbe essere nel suo destino dopo essere stato accostato nel recente passato anche al Milan per ringiovanire l’attacco. La Juventus avrebbe però proprio la carta Vlahovic, suo compagno di nazionale col quale potrebbe riproporre la convivenza tecnica che avviene con la selezione del loro paese. Jovic può essere un vice di livello con ampi margini di miglioramento, ma anche giocare insieme al più giovane compagno.