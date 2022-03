Dybala, l’ipotesi addio avanza. E la Juventus anticipa l’Inter

Il rapporto tra Dybala e la dirigenza della Juventus è sempre più teso. A breve l’incontro con l’agente

Paulo Dybala si avvicina a piccoli-grandi passi all’addio alla Juventus. Il contratto in essere scade sempre, o meglio dire ancora a giugno e fin qui nuovi sviluppi in ottica firma non sono arrivati. A breve è atteso comunque l’incontro con l’agente Jorge Antun, il primo significativo dopo il cambio di rotta dei bianconeri ordinato da Arrivabene.

Un segnale sul fatto che la storia con Dybala possa davvero interrompersi fra tre mesi è la ricerca, da parte della Juventus, di un successore. Si fanno già alcuni nomi, compreso Raspadori ma anche Gabriel Jesus. Più prima punta che mezza come il dieci di Rosario, il brasiliano è in scadenza fra un anno e – a detta degli esperti – può lasciare il Manchester City nel prossimo calciomercato estivo. Anche perché desideroso di una nuova avventura e, di conseguenza, non propenso al prolungamento. Sul brasiliano è forte già l’Inter (Marotta tiene d’occhio in realtà anche la situazione Dybala) in ottica eredità Lautaro, ma a suo vantaggio la Juve può giocarsi gli eccellenti rapporti con l’agente per l’Europa dell’ex Palmeiras, ovvero Giovanni Branchini il quale come noto assiste pure Massimiliano Allegri e De Sciglio, e con gli stessi ”Citizens’ allenati da Pep Guardiola.

La Juventus potrebbe mettere sul tavolo una trentina di milioni più alcuni bonus per un totale tra i 35 e i 40 milioni di euro. Al classe ’97, autore quest’anno di soli 6 gol, può invece essere garantito un quinquennale da 6 milioni di euro netti. Circa 8-9 lordi – e non quasi 12 – ‘grazie’ al Decreto Crescita.