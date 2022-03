Calciomercato Inter, Lautaro ‘sacrificato’: scambio clamoroso

Il futuro di Lautaro Martinez torna in forte discussione: spunta la clamorosa ipotesi di scambio con il top player

Il pari nel derby di Coppa Italia è ormai alle spalle e l’Inter di Simone Inzaghi si prepara per la sfida che in Serie A vedrà i nerazzurri contrapposti a San Siro alla Salernitana. Una gara, sulla carta, decisamente favorevole per la ‘Beneamata’ che approfitterà dello scontro diretto tra Napoli e Milan. In tal senso, non c’è solo il campo a tenere banco in casa nerazzurra: la dirigenza meneghina sta già studiando le prossime mosse in vista del calciomercato estivo.

Uno dei nomi che rischia di salutare Milano, nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2026, è quello di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ continua a piacere a diversi top club sparsi per l’Europa ed è uno in particolare che avrebbe già pensato ad una succosa offerta per strappare l’argentino a Simone Inzaghi. Si tratta del Manchester City, con Pep Guardiola che ha puntato l’argentino per rinforzare pesantemente il reparto avanzato in vista del prossimo anno.

Inter, Guardiola vuole Lautaro: super scambio

Guardiola vuole Lautaro Martinez e per arrivarci ha intenzione di proporre un grande scambio, tentando i nerazzurri con un profilo che non lascerebbe indifferenti Marotta ed Ausilio. Un nome che torna caldo per l’attacco dell’Inter, come riportato da ‘Calciomercato.it‘. Gabriel Jesus è in scadenza il 30 giugno 2023 con il City e non dovrebbe rinnovare il contratto con il club inglese.

Il giocatore piace da tempo alla Juventus oltre all’Inter, in particolar modo ad Ausilio che potrebbe quindi essere fortemente interessato alla firma del campione brasiliano. Lo scambio, alla pari sulla base di una valutazione di 60 milioni di euro, regalerebbe una ricca plusvalenza sia ai ‘Citizens’ che ai campioni d’Italia.

In questa stagione il brasiliano ha segnato 6 reti e firmato 9 assist in 27 presenze; Lautaro, invece, è fermo a 12 gol con 2 assist in 35 apparizioni stagionali.