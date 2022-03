Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: agente a Torino, nuova offerta

Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico. Dopo un breve infortunio, è pronto a tornare protagonista: l’agente è sbarcato a Torino

Novità a breve per quanto riguarda il prolungamento contrattuale dell’attaccante argentino della Juventus: nuova offerta in arrivo per la “Joya”.

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Dal possibile rinnovo all’addio in estate, ma il futuro di Paulo Dybala resta molto incerto. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la “Joya” potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro lo Spezia dopo un periodo di forfait per infortunio. Nei prossimi giorni conoscerà meglio anche il suo futuro con il suo agente che è sbarcato a Torino visto che dovrebbe incontrare la società bianconera giovedì.

Il primo accordo era sulla base fissa di 8milioni più 2 di bonus fino al 2026, ma qualcosa è cambiato a fine dicembre. Ora le parti si incontreranno nuovamente per capire se ci siano o meno margini per un nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala in bilico

La Juventus dovrebbe presentare un’offerta al ribasso alla “Joya”, come riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che non sarà superiore ai 7 milioni stagionali, meno dei 7,3 che guadagna ora. Se non ci dovesse esserci l’accordo così Dybala potrebbe accordarsi a parametro zero con un’occasione da urlo per le big d’Italia. Al momento Allegri non lo vuole rischiare, ma lui vorrebbe tornare protagonista con la maglia bianconera. Una situazione da monitorare costantamente in vista della prossima stagione con il suo addio sempre più probabile. Tutto dipenderà dalla nuova offerta che metterà sul piatto la compagine bianconera.