Calciomercato, Xavi ‘corteggia’ l’esterno del Milan: la risposta di Maldini

Milan in piena bagarre scudetto. Intanto il Barcellona di Xavi corteggia il talento rossonero e propone lo scambio

Il pokerissimo dell’Inter non avrà fatto dormire sonni tranquilli a Stefano Pioli. I rossoneri sono attesi dal decisivo match scudetto con il Napoli, ago della bilancia della stagione. Perdere punti con i partenopei, appaiati in classifica, aumenterebbe il rischio di far sgretolare parte delle speranze di vincere il titolo, poichè gli uomini di Simone Inzaghi hanno ancora un match da recuperare.

In ogni caso, la stagione del Milan è stata positiva. Il gioco di Pioli è stato convincente, soprattutto nella prima parte di campionato. Il rush finale non cancellerà le giocate di Leao, Theo Hernandez e Tonali, tre pedine fondamentali per il tecnico emiliano. In particolare, l’esterno francese è apparso in linea con le ottime prestazioni della scorsa annata: 4 gol e 6 assist in Serie A sono il suo personale bottino, numeri significativi per un esterno 24enne.

Il rendimento di Theo Hernandez non è passato inosservato alla dirigenza del Barcellona, incaricata da Xavi a ricercare un terzino per la stagione 2022/2023. La classe e la giovane età del giocatore rossonero, possono permettere al Milan di alzare decisamente il prezzo del cartellino.

Calciomercato, offerto Depay per Theo Hernandez: la risposta del Milan al Barcellona

Theo Hernandez continua a sfrecciare sulla fascia sinistra di San Siro. Al Milan dal 2019, l’ex Real Madrid ha raccolto 111 presenze, totalizzando 19 reti e 22 assist. Numeri accompagnati da grandi prestazioni, che hanno permesso agli uomini di Pioli di stazionare ai vertici della Serie A nelle ultime stagioni. Numeri inoltre, che hanno fatto lievitare il suo valore di mercato.

Prezzo che il Barcellona difficilmente riuscirà a coprire. Secondo le indiscrezioni di ‘Elnacional.cat’, i rossoneri non scendono sotto i 50 milioni di euro. Una cifra proibitiva per i blaugrana, decisi ad inserire Depay come contropartita pur di avere uno ‘sconto’. L’attaccante non convince Massara e Maldini, tanto da indurli a rispedire l’offerta al mittente.