Milan, per la conferma serve un doppio sforzo: la richiesta rossonera

Il Milan lavora per rinforzarsi e studia le mosse per trattenere il calciatore: può restare ma solo a determinate condizioni

È una stagione importante quella che sta vivendo il Milan, che occupa attualmente la prima posizione in classifica in Serie A. I rossoneri però hanno disputato una gara in più rispetto all’Inter e pertanto potrebbe esserci un sorpasso dopo il recupero, però la compagine allenata da Stefano Pioli è lì e non vuole mollare.

Calciomercato Milan, Florenzi vuole restare: serve lo sconto della Roma

Il Milan intanto continua a muoversi sul futuro e studia le nuove mosse da attuare nel prossimo calciomercato. I rossoneri vorrebbero provare a mantenere Alessandro Florenzi, che nel complesso sta vivendo una buona avventura con la maglia del ‘Diavolo’. Per far sì che resti però bisogna tenere d’occhio due aspetti.

Il primo è quello relativo alla Roma, che dovrebbe fare uno sconto al Milan altrimenti i rossoneri si defilerebbero. Il secondo è lo stipendio di Florenzi: dovrebbe abbassarselo per restare ancora al Milan. La società lo vorrebbe e lui vuole restare in rossonero ma queste condizioni saranno fondamentali per decidere nella prossima estate.

Sono diciassette le presenze in Serie A fino a questo momento per Florenzi, che ha realizzato anche una rete nel campionato attuale.