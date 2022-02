Calciomercato Juventus, assalto al top in difesa: Rugani pedina di scambio

La Juventus cercherà di allungare in classifica dopo un inizio stagionale da dimenticare: Rugani idea per arrivare al top

I bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium per il derby di Torino prima di tornare protagonisti in Champions League.

E così potrebbe pensare al rinforzo in difesa proprio guardando in casa granata: il difensore brasiliano, Gleison Bremer, che ha rinnovato con il club torinese, potrebbe anche dire addio in estate. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato arrivando a giocatori di assoluto valore: Rugani potrebbe essere così la pedina di scambio per arrivare proprio al big della Serie A.

Calciomercato Juventus, Bremer verso l’addio: colpo in difesa

Il difensore brasiliano è valutato intorno ai 30-35 milioni da parte di Urbaino Cairo, che non avrebbe intenzione di accettare una proposta del genere. Il patron granata vorrebbe soltanto cash per Bremer, che è esploso proprio in questa stagione attirando gli interessi delle big d’Italia e d’Europa. Le sue prestazioni sono stati convincenti e così la Juventus potrebbe pensare a lui per rinforzare il pacchetto difensivo visto che Bonucci e Chiellini stanno soffrendo spesso di problemi muscolari. Un’idea suggestiva in vista del prossimo anno con un’altra rivoluzione possibile in estate dopo i colpi Vlahovic e Zakaria, anticipati a gennaio.