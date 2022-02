Ultimatum Tottenham, ora Conte mette in allarme l’Inter

Antonio Conte potrebbe perdere la punta di diamante della sua squadra: l’ultimatum dell’attaccante mette nei guai l’Inter

Le fortune di Antonio Conte al Tottenham – la squadra sta vivendo un momento negativo dopo il precedente periodo costellato di vittorie – passano inevitabilmente dallo stato di grazia di Harry Kane, il totem degli Spurs. Le voci di mercato che vorrebbero il bomber ancora nel mirino del Manchester City non lasciano tranquillo il tecnico salentino, che inizia a guardarsi intorno.

Secondo quanto riferito in data odierna dal tabloid ‘The Sun’, il bomber inglese sarebbe ben felice di lavorare con un tecnico che ha vinto ovunque sia andato ad allenare. Ci sarebbero perà delle precise richieste da parte di Kane prima di legarsi con convinzione al Tottenham nei prossimi anni: l’attaccante vuole vincere, e prima vorrebbe capire se il presidente Levy sia disposto a fare quegli investimento necessari per colmare il gap con Manchester City – guarda caso la pretendente numero uno sul centravanti – ed Liverpool.

Calciomercato Inter, ultimatum Kane: Conte vira su Lautaro Martinez

Qualora il patron degli Spurs non dovesse essere convincente nelle sue argomentazioni per trattenere il big, Conte si troverebbe spalle al muro: senza il suo attaccante principe, il tecnico dovrebbe pensare ad un degno sostituto. Che sarebbe stato già individuato in Lautaro Martinez, il Toro nerazzurro già avuto alle sue dipendenze nei due anni assieme all’Inter.

L’affare non sarebbe certo di facile riuscita, ma con l’eventuale partenza di Kane non mancherebbe certo la liquidità per soddisfare le pretese economiche dei nerazzurri. Marotta, del resto, è stato già chiaro. Nessuno è realmente incedibile all’Inter. Per iniziare anche solo a discutere della possibile partenza di Lautaro però, servono almeno 80 milioni cash.