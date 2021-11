Colpo da urlo in Premier: Conte lo vuole in coppia con Kane

Antonio Conte continua a guardare alla Serie A anche dopo la scelta del Tottenham: pronto un colpo in attacco

Idee entusiasmanti per rinforzare il Tottenham: Antonio Conte cercherà a tutti i costi di mettere a segno un colpo importante in attacco per vederlo al fianco di Kane.

L’obiettivo numero uno dell’ex allenatore dell’Inter sarebbe quello dell’attaccante serbo della Fiorentina, Dusan Vlahovic, pronto a dire addio al club viola dopo il no al prolungamento contrattuale. Così sulle sue tracce ci sarebbero tante big d’Italia e d’Europa, tra cui anche il Tottenham.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, duello con il Milan per il big ‘scontento’ del Chelsea

Calciomercato Juventus, Vlahovic verso Conte: la suggestione

Come svelato ai microfoni di Radio Radio il giornalista Damascelli ha svelato il suo punto di vista: “Da quello che ho saputo, l’idea di Conte è quella di mettere Vlahovic accanto a Kean con Son o Lucas Moura alle loro spalle. Magari lo faranno, non sarebbe per niente male”. Anche la Juventus ha provato a chiedere informazioni al suo entourage per strapparlo alla Fiorentina già a partire da gennaio.

Il contratto del promettente attaccante viola è in scadenza nel giugno 2023, ma una sua cessione sembra già prevista nei prossimi mesi dicendo subito addio alla Fiorentina. Così lo stesso club bianconero dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.