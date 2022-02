Calciomercato, svolta per Inter e Juventus: super ingaggio e colpo a zero

La sessione estiva di calciomercato può portare sorprese alle rose di Inter e Juventus: svolta per il big a zero

La batosta in Champions League contro il Liverpool lascia l’amaro in bocca all’Inter di Simone Inzaghi che, nella gara di ritorno degli ottavi ad Anfield, dovrà tentare di ribaltare lo 0-2 incassato a San Siro. In attesa che anche la Juventus scenda in campo per la delicata sfida contro il Villarreal, il destino di nerazzurri e bianconeri in sede di calciomercato potrebbe intrecciarsi in vista della prossima estate. Ed è in particolar modo che i campioni d’Italia sono a caccia di colpi a parametro zero.

L’Inter non potendo, secondo ‘Tuttosport’, permettersi esborsi significativi per i cartellini dei prossimi rinforzi da regalare ad Inzaghi. In tal senso, uno dei nomi che con maggiore costanza affolla i pensieri di Marotta e Cherubini è quello di Franck Kessie. L’ivoriano è in scadenza il prossimo giugno e non rinnoverà con il Milan: dopo la contestazione dei tifosi rossoneri, il suo futuro sarà lontano dal club di via Aldo Rossi.

Juve e Inter, colpo Kessie a zero: la situazione

Il quotidiano torinese sostiene come le richieste di Kessie andrebbero ben oltre i 7 milioni netti, con bonus. Una cifra quasi fuori portata, visto che fino all’anno scorso i nerazzurri garantivano 7,5 milioni ad Eriksen e Lukaku, ma soprattutto grazie agli sgravi del Decreto Crescita.

La Juventus, in tal senso, rimane defilata: le principali sirene arrivano da Liverpool, Tottenham e Newcastle in Premier League: attenzione anche a PSG e Barcellona, sulle tracce dell’ex atalantino da tempo.

Situazione dunque in divenire, con Juventus ed Inter che sono adesso più lontane dalla firma di Kessie.