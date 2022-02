Europa da incubo, occasione o rischio: i dubbi di Inter e Juventus

Inter e Juventus sono sempre al lavoro per arrivare ad elementi di assoluto valore: brutta prova in Europa, c’è qualche dubbio

Idee suggestive in ottica futura per Inter e Juventus in vista della prossima stagione, ma il centrale ha deluso in campo europeo.

Brutta prestazione per il difensore italo-brasiliano della Lazio, Felipe Luiz, autore di una prova incolore in Europa League contro il Porto. La compagine biancoceleste ha perso di misura allo Estadio do Dragao con il ritorno a Roma tra una settimana.

Nelle ultime settimane è arrivato per lui anche una convocazione del Ct Roberto Mancini per lo stage di qualche giorno a Coverciano. La Lazio alterna così prestazioni importanti a risultati da dimenticare, ma Sarri è convinto del miglioramento dei suoi uomini dopo gli inizi non scoppiettanti.

Calciomercato, Felipe Luiz nel mirino delle big d’Italia

Le ultime prestazioni dell’italo-brasiliano potrebbero così cambiare le dinamiche con Inter e Juventus, molto interessate a lui in ottica futura. Bravo nell’impostazione da dietro, Felipe Luiz è anche molto veloce, ma negli ultimi anni ha sofferto di tanti infortuni muscolari che l’hanno bloccato durante la sua crescita costante. Lo stesso difensore di Sarri sarà monitorato attentamente anche nelle prossime gare, ma è sorto così qualche dubbio di troppo per le big d’Italia che non sono più convintissime del suo acquisto.