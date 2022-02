Conte bussa all’Inter, la provocazione da 120 milioni di Marotta

Conte va all’assalto dell’Inter: il Tottenham chiede il nerazzurro ma Marotta risponde con una provocazione, affare da 120 milioni

Conte bussa alla porta dell’Inter. Il Tottenham continua a guardare nel massimo campionato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico salentino.

Lo ha fatto questo inverno, andando a prendere Bentancur e Kulusevski dalla Juventus, lo ha intenzione di fare anche in estate con Conte che guarda a qualche suo ‘vecchio’ pupillo nerazzurro. Dopo aver salutato la compagine lombarda da campione d’Italia, l’allenatore pugliese potrebbe bussare proprio alla sua ex società per rinforzare la squadra.

Il nome che viene in mente è quello di Milan Skriniar: il difensore slovacco si sta confermando a livelli molto alti anche quest’anno ed è uno dei migliori della formazione di Inzaghi. Dopo l’estate degli addii di Lukaku e Hakimi, l’Inter potrebbe essere costretta a fare un’altra cessione importante a fine stagione per questioni di bilancio. Skriniar è uno dei giocatori che ha più mercato ma anche tra quelli da cui Inzaghi si separerebbe con meno facilità.

Calciomercato Inter, Conte su Skriniar: chiesto lo scambio

Ecco perché davanti alle sirene inglesi, l’Inter sarebbe pronto ad alzare le barricate per Skriniar. Lo slovacco è stato tra i migliori anche contro il Liverpool in Champions League e Paratici in estate andrà all’assalto.

Marotta però è pronto a rispondere con una vera e propria provocazione. Via libera alla cessione di Skriniar ma soltanto in cambio di Romero che, come annunciato da Conte in conferenza, sarà riscattato. L’argentino ha una valutazione di sessanta milioni di euro, proprio come lo slovacco. Sarebbe un affare da 120 milioni di euro complessivi ma l’operazione è destinata a restare una semplice idea.

Conte vuole un difensore per rendere ancora più competitiva la sua retroguardia e privarsi di Romero che, infortuni a parte, è uno dei perni degli Spurs non è nell’ordine delle idee. Assalto a Skriniar destinato quindi a fallire, sempre che da Londra non arrivi la proposta capace di cambiare le carte in tavola.