Inter, ricorso Bastoni: la decisione UFFICIALE della Corte di Appello

L’Inter in seguito alla squalifica di Alessandro Bastoni per due giornate ha deciso di presentare ricorso: arrivata la decisione ufficiale della Corte di Appello

Il derby contro il Milan ancora deve essere digerito dall’Inter, e oltre a lasciare tanta amarezza ha lasciato Simone Inzaghi senza uno dei suoi uomini fondamentali per la difesa. Infatti Alessandro Bastoni è stato squalificato per un’espressione ingiuriosa rivolta al direttore di gara al termine della partita.

Il Giudice Sportivo ha stabilito ben due giornate di squalifica, di cui una già scontata contro il Napoli. Per quanto riguarda la seconda, l’Inter ha deciso di fare ricorso alla Corte di Appello. Arrivata in questi minuti la decisione ufficiale.

Inter, la Corte di Appello conferma la squalifica: Bastoni fuori contro il Sassuolo

Brutte notizie per l’Inter in vista della gara contro il Sassuolo, dove i nerazzurri saranno chiamati a tornare alla vittoria dopo la sconfitta nel derby e il pareggio a Napoli. La cattiva notizia per Simone Inzaghi riguarda Alessandro Bastoni.

Infatti in questi minuti la Corte di Appello si è espressa negativamente sul ricorso presentato dall’Inter. Infatti sono state confermate le due giornate di squalifica per il difensore classe ’95, che dopo aver saltato la partita contro il Napoli sarà costretto a rimanere a casa anche per quella contro il Sassuolo di domani pomeriggio.