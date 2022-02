Il Milan lancia il doppio assalto: 80 milioni, che derby di mercato

Il Milan si prepara ad un assalto di mercato che potrebbe incrociare gli interessi dei rivali cittadini: ecco lo scenario possibile

Già protagoniste, tre stagioni fa, del derby di mercato per Stefano Sensi – poi passato ai nerazzurri – e attualmente impegnate nella lotta Scudetto, nonchè rivali nel doppio confronto in Coppa Italia, Milan ed Inter sono destinate ad incrociare spesso i loro destini.

Anche nella prossima finestra di scambi, le due società meneghine potrebbero entrare ‘in rotta di collisone’ per un attaccante ambìto da entrambe. Il Milan, a dire il vero, nello stesso affare vorrebbe far rientrare anche un altro profilo seguito dalla scorsa estate, ma per il primo si preannuncia una lotta senza esclusione di colpi. Anche perchè la società rossonera avrebbe già approntato una strategia per far breccia nel club che detiene il cartellino di entrambi.

Calciomercato Milan, doppio assalto al Lille per David e Botman: Inter in allarme

La dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi su Jonathan David, il canadese già nel mirino dell’Inter per la prossima stagione. Il fatto che il velocissimo attaccante giochi nel Lille – la stessa squadra di Sven Botman, un obiettivo dichiarato del Milan da mesi – avrebbe convinto Maldini a formulare una doppia offerta. Il piano è quello di inserire delle contropartite tecniche gradite al club transalpino per abbassare la richiesta cash. Che non potrà essere inferiore, per la coppia, a 70-80 milioni.

L’idea è presto svelata: il Milan vuole mettere sul piatto i cartellini di Rade Krunic e di Pierre Kaluku per abbassare l’esborso monetario per il difensore e per l’attaccante. L’Inter rischia la beffa, non avendo tra le proprie fila – forse a parte Martìn Satriano, che sta ben figurando nel Brest – profili giovani ed appetibili come quelli già presenti nella rosa rossonera. Si annuncia comunque un’estate di fuoco sull’asse Milano-Lille.