Calciomercato, il Milan non ci casca di nuovo | Tre rinnovi in vista

Dopo quello di Theo Hernandez, pronti altri tre rinnovi in casa Milan che riguardano tre giocatori ormai centrali negli schemi di Pioli

Il Milan sta consolidando sempre di più il suo percorso con risultati sorprendenti che stanno dando merito non solo a Stefano Pioli ma a tutta la società. Nonostante gli addii in estate di Donnarumma e Calhanoglu, la squadra è rimasta competitiva, mantenendo la propria identità.

Il Milan, però, rischia di perdere a fine stagione anche Franck Kessié nello stesso modo che l’estate scorsa ha portato ai trasferimenti a parametro zero di Donnarumma e Calhanoglu. Anche Kessié non rinnoverà e Paolo Maldini sembra ormai aver accettato questo fatto ma intende non correre lo stesso rischio con gli altri perni della squadra. Infatti di recente ha rinnovato Theo Hernandez, il perno della fascia sinistra e uno dei giocatori più ambiti in Serie A che ha prolungato fino al 2024. Il rinnovo del francese, però, non sarà l’unico.

Milan, tre rinnovi in vista: Bennacer, Kalulu e Leao

Il Milan sta lavorando per i rinnovi di Rafael Leao e Ismael Bennacer, due giocatori che sono cresciuti in maniera esponenziale nelle ultime due stagioni, rivelandosi fondamentali per le idee tattiche di Stefano Pioli, tanto da meritarsi la piena fiducia della società.

Il portoghese andrà in scadenza nel 2024 e grazie all’intermediazione di Jorge Mendes, potrebbe arrivare a guadagnare circa 4 milioni di euro a stagione. Bennacer, invece, potrebbe essere il prossimo a rinnovare con i rossoneri, con un prolungamento fino al 2026 e un adeguamento con un ingaggio di 3 milioni di euri + bonus. Anche Pierre Kalulu potrebbe essere uno dei prossimi a rinnovare in casa Milan. Un progetto che va avanti e che parte proprio dal blindare i giocatori più importanti.