L’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli seguono con attenzione il nome di Toni Martinez, centravanti del Porto: le ultimissime di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo forse il momento peggiore della sua stagione. I nerazzurri, dopo due mesi fra novembre e dicembre incredibili, hanno avuto un gennaio in calo, ma con i risultati dalla loro parte, mentre a febbraio sono arrivati i veri problemi.

In Serie A, la Beneamata ha raccolto appena un punto, in casa del Napoli di Luciano Spalletti, mentre in Champions League è arrivata la pesante batosta contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Una sconfitta agli ottavi di finale d’andata che pesa il doppio vista la prestazione, di enorme spessore, della squadra meneghina. In casa Milan invece il discorso è totalmente differente. Dopo un gennaio potenzialmente mortifero, i rossoneri si sono rilanciati alla grande in seguito alla sosta ed ora sono al comando della classifica del campionato italiano di Serie A, anche se resta il dubbio vista la partita in meno giocata dall’Inter.

Entrambe le milanesi inoltre, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, sono alla ricerca di un centravanti che possa garantire gol, freddezza ed integrità fisica per la prossima stagione e attenzione ad un nome nuovo che arriva dalla serata di ieri in Europa League, più precisamente dal Porto.

Calciomercato Inter e Milan, occhio al bomber del Porto

Ieri sera il Porto si è imposto in Europa League sulla Lazio di Maurizio Sarri grazie ad una roboante doppietta di Toni Martinez. L’attaccante spagnolo di proprietà del club lusitano non ha una valutazione in sede di calciomercato altissima e potrebbe essere l’alternativa low cost in grado di scatenare un vero e proprio derby fra l’Inter di Inzaghi ed il Milan di Stefano Pioli. Il giocatore ha un prezzo vicino ai 10 milioni di euro ed un contratto fino al 2025 con il Porto.